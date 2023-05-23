В Сумской области объявили эвакуацию из приграничных общин Ахтырского района. Такое решение принято из-за усиления вражеских обстрелов.

Об этом информирует пресс-служба Сумской ОВА.

"С целью недопущения гибели людей в этих общинах осуществляются меры по обеспечению безопасности жителей, в том числе, перевозка желающих в безопасные места", — говорится в сообщении.

Общины обеспечены транспортными средствами, на месте сейчас находятся руководство районной военной администрации и полицейские.

Местных жителей призвали сохранять спокойствие, доверять исключительно официальным источникам информации и не распространять слухи и фейки. Ситуация в регионе остается контролируемой, отметили в ОВА.

Ранее мы сообщали, что 22 мая захватчики атаковали пять общин Сумской области из минометов, гранатометов, артиллерии и не только, в результате чего пострадал мирный житель.