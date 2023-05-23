"Вагнеровцы" пытаются дезертировать с поля боя на Бахмутском направлении – Свитан

Эксперт объяснил, чего испугался основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин и его подчиненные.

Военный эксперт и полковник запаса ВСУ Роман Свитан заявил, что "вагнеровцы" пытаются дезертировать с поля боя на Бахмутском направлении.

Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью ТСН.ua.

"Они сейчас пытаются дезертировать с поля боя, убегая, прикрываясь "взятием города" и снятием с себя обязательств по этому городу. Они просто убегают", — подчеркнул эксперт.

В настоящее время ВСУ ведут наступательную операцию "по удержанию высот" вокруг Бахмута, принимая город в полуокружение.

"Выйдем по высотам, подойдем к реке Бахмутке с севера и юга. А дальше все, что останется в Бахмуте из российских войск, будет уничтожаться с помощью арты, дальних средств поражения – как на полигоне, как в амфитеатре", — говорит Свитан.

Он подчеркнул, что именно такого развития событий испугался основатель ППК "Вагнер" Евгений Пригожин и его подчиненные. Эксперт добавил, что район Самолет и еще несколько районов в сторону Часов Яра удерживают украинские воины, идущие в наступление тактическими группами по оперативно-техническим направлениям.

Напомним, 20 мая основатель "вагнеровцев" в очередной раз заявил о "взятии" Бахмута, бои за который продолжаются уже почти год. Российский военный преступник снова похвалил своих наемников, якобы "завершивших" операцию, по его словам, без помощи армейских подразделений.

Вскоре президент Украины Владимир Зеленский опроверг эту информацию и заверил, что ВСУ продолжают сдерживать давление окупантов.