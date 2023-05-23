Трюдо и Макрон обсудили обеспечение оборонных нужд Украины

Глава правительства Канады Джастин Трюдо и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили обеспечение оборонных потребностей Украины и ее послевоенного восстановления.

Об этом информирует агентство "Укринформ" со ссылкой на канадский правительственный офис.

"Премьер-министр и президент отметили важность дальнейшего трансатлантического единства в поддержке обороны Украины и ее долгосрочных потребностей в восстановлении", — говорится в сообщении.

Международные партнеры Украины во время разговора обязались привлечь РФ к ответственности за жестокую агрессию, а также поддержать тех, кто больше всего пострадал от войны России в Украине. Трюдо и Макрон подняли и тему борьбы с дезинформацией на уровне G7.

Напомним, французский лидер заявил, что визит президента Украины Владимира Зеленского на саммит G7 может иметь переломные последствия. Он связывает это с уникальной возможностью для встречи Зеленского с лидерами стран юга.