"Бавовна" произошла в центре Белгорода: первые подробности

На месте работают полиция, медики и пожарные.
В ночь на вторник, 23 мая, в Белгороде произошла очередная "бавовна". После мощного взрыва в небо поднялся столб дыма.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
На месте работают полиция, медики и пожарные, перекрыта часть города. По неподтвержденной информации, беспилотники якобы атакованы здания ФСБ и МВД России.
Ранее мы сообщали, что на фоне новостей о боях российских добровольцев РДК и Легиона "Свобода России" с кремлевскими военными тревожные для путинского режима новости поступили из Курской области. В результате обстрела без света остался поселок Краснооктябрьский.
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