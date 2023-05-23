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"Бавовна" произошла в центре Белгорода: первые подробности

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
2717
Время на прочтение
1 мин
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"Бавовна" произошла в центре Белгорода: первые подробности

В центре "Белгорода раздался мощный взрыв ночью 23 мая / Фото: из соцсетей

На месте работают полиция, медики и пожарные.

В ночь на вторник, 23 мая, в Белгороде произошла очередная "бавовна". После мощного взрыва в небо поднялся столб дыма.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

На месте работают полиция, медики и пожарные, перекрыта часть города. По неподтвержденной информации, беспилотники якобы атакованы здания ФСБ и МВД России.

Ранее мы сообщали, что на фоне новостей о боях российских добровольцев РДК и Легиона "Свобода России" с кремлевскими военными тревожные для путинского режима новости поступили из Курской области. В результате обстрела без света остался поселок Краснооктябрьский.

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Дата публикации
Просмотры
2717
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