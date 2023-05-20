"Переломный момент": Макрон о визите Зеленского на саммит G7

Макрон также заявил, что Франция будет с Украиной "до самого конца".

Визит украинского президента Владимира Зеленского на саммит " Большой семерки " (G7) может иметь переломные последствия, поскольку у него появится уникальная возможность встретиться с лидерами стран юга.

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Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, сообщает Sky News.

"Я думаю, что это уникальная возможность провести обмен мнениями со многими странами с юга и выразить свою ситуацию, высказать послание и поделиться мнением. Я верю, что это может стать переломным моментом", — заявил он.

Кроме того, французский президент заверил, что его страна будет стоять рядом с Украиной столько, сколько это потребуется.

Напомним, ранее сообщалось, что в японском правительстве сообщили, что президент Украины Владимир Зеленский примет участие в саммите Большой семерки, который состоится в воскресенье, 21 мая.

Кроме того, мы ранее информировали, что в рамках рабочего визита в Японию для участия в саммите стран "Большой семерки" президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.

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