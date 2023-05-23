Астрологический прогноз на 23 мая

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день благоприятен для любых активных действий. Успех ждет тех, кто, приступая к реализации нового проекта, действует спокойно и взвешенно. Деловые переговоры заведомо обречены на провал – стороны не захотят прислушаться к мнению друг друга.

Символ дня: Вепрь.

Стихия дня: Земля.

Счастливое число дня: 5.

Счастливый цвет дня: цвет морской волны.

Счастливые камни дня: янтарь, бирюза, розовый халцедон, мрамор

За какую часть тела отвечает: пищевод.

Болезни дня: заболевания этого дня чреваты осложнениями, поэтому не стоит откладывать их лечение даже на один день

Питание дня: необходимо исключить из рациона продукты брожения – квашеную капусту, соленые огурцы и помидоры, а также газированные напитки и алкоголь.

Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки.

Дачные работы дня: можно прореживать всходы, а также подкармливать и обрезать растения.

Магия и мистика дня: можно проводить обряды на привлечение любви и удачу в бизнесе

Сны дня: сновидения нынешнего дня несут человеку важную и полезную информацию, поэтому необходимо обратить внимание на их содержание.

Табу дня: нельзя никому вредить, даже если кажется, что человек достоин такого отношения

Цитата дня: «Интеллект – это умение адаптироваться к изменениям» (Стивен Хокинг).

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