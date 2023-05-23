Категория
Леди
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Астрологический прогноз на 23 мая

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
253
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Астрологический прогноз на 23 мая

Фото: Credits

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: день благоприятен для любых активных действий. Успех ждет тех, кто, приступая к реализации нового проекта, действует спокойно и взвешенно. Деловые переговоры заведомо обречены на провал – стороны не захотят прислушаться к мнению друг друга.

Символ дня: Вепрь. 

Стихия дня: Земля. 

Счастливое число дня: 5. 

Счастливый цвет дня: цвет морской волны. 

Счастливые камни дня: янтарь, бирюза, розовый халцедон, мрамор

За какую часть тела отвечает: пищевод. 

Болезни дня: заболевания этого дня чреваты осложнениями, поэтому не стоит откладывать их лечение даже на один день

Питание дня: необходимо исключить из рациона продукты брожения – квашеную капусту, соленые огурцы и помидоры, а также газированные напитки и алкоголь. 

Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки. 

Дачные работы дня: можно прореживать всходы, а также подкармливать и обрезать растения. 

Магия и мистика дня: можно проводить обряды на привлечение любви и удачу в бизнесе

Сны дня: сновидения нынешнего дня несут человеку важную и полезную информацию, поэтому необходимо обратить внимание на их содержание. 

Табу дня: нельзя никому вредить, даже если кажется, что человек достоин такого отношения

Цитата дня: «Интеллект – это умение адаптироваться к изменениям» (Стивен Хокинг). 

Читайте также:

Почему российские ракеты сбивают над городами

Почему российские ракеты сбивают над городами

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
253
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация