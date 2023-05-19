В воздушных силах назвали главные цели российских атак

Российская Федерация не меняла свою тактику по ракетным ударам по территории Украины. Основными целями врага до сих пор остаются военные, инфраструктурные объекты, оборонные предприятия и военная техника.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил спикер Командования Воздушных сил Юрий Игнат.

Он называет "ложными" утверждения, что оккупационная армия изменила свою тактику. Ведь она у них неизменна – это комбинация различных способов поражения, чтобы рассредоточить внимание противовоздушной обороны Украины.

"Можно говорить об изменении вектора атак, интенсивности, характере целей", — подчеркнул он.

По его словам, сейчас у россиян есть определенные цели, у каждой свой приоритет. Речь идет о военных объектах, объектах критической инфраструктуры, важных стратегических объектах, оборонных предприятиях, складах, скоплениях войск и особенно, западной технике и боеприпасах.

Напомним, ночью против 19 мая оккупационная армия РФ нанесла массированный удар по Украине. Россияне атаковали с северного и юго-восточного направлений ударными дронами "Shahed-136/131" и крылатыми ракетами "Калибр" с кораблей в Черном море. Зафиксированы пуски 22 дронов и шести "Калибров". Силы ПВО сбили 16 беспилотников и три "Калибра".

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