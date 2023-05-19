В Белом доме анонсировали новые санкции против России: когда их объявят

В Хиросиме в Японии в ходе саммита стран G7 объявят о введении новых санкций против России.

Об этом рассказал неназванный представитель Белого дома, пишет "Европейская правда".

По словам представителя, Соединенные штаты намерены расширить контроль над экспортом, что позволит значительно ограничить способность России поддерживать свою военную машину.

"Все члены G7 готовятся к введению новых санкций и экспортного контроля. Я не буду вдаваться в детали того, что делают партнеры, но Соединенные Штаты предложат свой значительный пакет", – отметил он.

Отметим, что президент Украины Владимир Зеленский отправится в Хиросиму, чтобы лично присоединиться к лидерам стран "Большой семерки" (G7).

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