Зеленский лично посетит саммит G7 в Японии – Bloomberg

Война в Украине — главная тема трехдневного саммита, который начинается 19 мая.

Президент Украины Владимир Зеленский отправится в Хиросиму, чтобы лично присоединиться к лидерам стран "Большой семерки" (G7).

Об этом сообщает американский телеканал Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Война в Украине — главная тема трехдневного саммита, который начинается 19 мая.

Как выяснили журналисты, Зеленский улетит в Японию военным самолетом США. Перед этим планируется остановка в Саудовской Аравии для участия в саммите Лиги арабских государств.

Японские официальные лица ранее заявляли, что Зеленский присоединится к остальным лидерам G7 — они добавили дополнительное заседание по Украине в воскресенье, чтобы учесть график украинского лидера.

"Визит в Хиросиму, где 78 лет назад состоялась первая ядерная атака, особенно символическая, учитывая периодические угрозы президента России Владимира Путина применить ядерное оружие в Украине", — говорится в сообщении.

Лидеры стран "Большой семерки" проведут переговоры о дальнейших мерах в ответ на вторжение России в Украину в процессе встреч, начавшихся в пятницу, 19 мая.

По данным журналистов, страны согласятся работать вместе для отслеживания российских алмазов, но не будут вводить прямой запрет на прибыльную торговлю драгоценными камнями.

Ранее в японском правительстве сообщили, что Зеленский примет участие в саммите Большой семерки, который состоится в воскресенье, 21 мая, в Хиросиме, в режиме онлайн-конференции.

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