Япония выразила протест России: в чем причина

Япония выразила протест России из-за планов провести ракетные учения с 18 по 22 апреля в районе южной части Курильских островов.

Об этом заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно, пишет The Guardian.

Мацуно рассказал, что в ответ Токио подал протест России в связи с ее военными учениями вокруг Курильских островов недалеко от японского Хоккайда.

Также по его словам, территория, на которой Россия хочет провести обучение, включает регион, который Япония считает своими территориальными водами.

Мацуно также сообщил, что Россия проинформировала Токио о проведении ракетных учений вокруг спорных островов 18-22 апреля.

Напомним, в воскресенье, 16 апреля, во время поисковой операции в Японии было обнаружено 5 тел погибших в результате падения военного вертолета в стране.

Ранее в ночь на четверг, 13 апреля, КНДР запустила ракету, в результате чего сработала японская система оповещения о чрезвычайных ситуациях. Жителей призвали прятаться в укрытие из-за вероятного падения баллистической ракеты недалеко от Хоккайдо.

Читайте также: