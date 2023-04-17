Колоссальное уничтожение спецназа РФ: эксперт объяснил, чем Россия может пополнить потери

Российская армия потеряла до 95% личного состава десантников. Именно этот отряд в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину пытался захватить Киев.

Об этом заявил военный эксперт, полковник запаса СБУ Михаил Притула в прямом эфире телеканала FREEDOM.

“Спецназ – это несколько воинских частей, это, как правило, десантники, пытавшиеся атаковать Киев в первые дни и понесшие достаточно большие потери. По разным оценкам — от 90 до 95% всего российского спецназа было уничтожено в Украине. То есть люди, которых обучали от 5 до 10 лет, чтобы они могли эффективно выполнять свои боевые задачи. Как правило, спецназ используется для того, чтобы действовать скрыто для выполнения именно специальных задач, не открытых действиям пехоты. Тем не менее, российское командование пустило спецназ действовать именно как пехоту с соответствующим результатом. То есть, весь спецназ, который пришел в Украину, был просто уничтожен”, — подчеркнул Михаил Притула.

Он также добавил, что это великая трагедия для российской армии и большая радость для нас. Мы все помним, что каждый год 2 августа собираются многие бывшие десантники и купаются в фонтанах, пьют алкогольные напитки. Все это потенциал, который сейчас, скорее всего, будет призван в российскую армию по повесткам.

"Все эти люди известны, они стоят на особом учете в военкоматах. Скорее всего, Путин для того, чтобы восстановить свои потери, и российская армия будут призывать бывших десантников, чтобы они начали действовать. Снова их пустят, скорее всего, как обычную пехоту, чтобы решать свои локальные задачи в том же Бахмуте. Потому что мы видим, что выкопано большое количество окопов, которые сейчас пусты. То есть это оборонительные сооружения протяженностью около 500 км. Эти оборонительные сооружения нужно будет кем-то наполнять. Понятно, что нужны будут более или менее подготовленные люди. Бывшие десантники – одна из самых рискованных категорий, которая будет призвана в российскую армию в ближайшее время. Следующей категорией будут танкисты, потому что танков потеряно очень много", — отметил военный эксперт.

По его словам, если потеряно 10 тысяч танков, то соответственно примерно такие же потери будут и у танкистов. Те, кто раньше учился и служил на танках Т-55, Т-62, Т-64, также будут призваны в ближайшее время. Такова ситуация у Путина.

Напомним, что Словакия передала Украине 13 обещанных истребителей МиГ-29. Самолеты являются существенной опорой для защиты Украины от российской военной агрессии.

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