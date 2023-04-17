Японія висловила протест Росії: у чому причина

Японія висловила протест Росії через плани провести ракетні навчання з 18 по 22 квітня в районі південної частини Курильських островів.

Про це заявив генеральний секретар кабінету міністрів Японії Хірокадзу Мацуно, пише The Guardian.

Мацуно розповів, що у відповідь Токіо подав протест Росії у зв'язку з її військовими навчаннями навколо Курильських островів недалеко від японського Хоккайд.

Також за його словами, територія на якій Росія хоче провести навчання включає регіон, який Японія вважає своїми територіальними водами.

Мацуно також повідомив, що Росія проінформувала Токіо про проведення ракетних навчань навколо спірних островів 18-22 квітня.

Нагадаємо, у неділю, 16 квітня, під час пошукової операції в Японії було знайдено 5 тіл загиблих внаслідок падіння військового вертольоту в країні.

Раніше у ніч проти четверга, 13 квітня, КНДР запустила ракету, внаслідок чого спрацювала японська система оповіщення про надзвичайні ситуації. Мешканців закликали ховатися в укриття через ймовірне падіння балістичної ракети неподалік Хоккайдо.

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