У центрі Москви у понеділок, 17 квітня, зайнялося кафе "Плов центр". Пожежі надали підвищений рівень складності.

Про це пишуть пропагандистські ЗМІ РФ.

У будівлі на Бережківській набережній Москви сталася пожежа на площі 200 кв. м.

Повідомлення про пожежу надійшло до чергової частини об 11:03. В адміністрації заявили, що людей у приміщенні немає.

На кадрах з місця події видно, як із вікон будівлі валять цупкі клуби диму. На місці працюють екстрені служби.

Нагадаємо, у Москві чоловік із пістолетом намагався прорватися до будівлі Міноборони РФ.

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