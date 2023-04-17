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У центрі Москви спалахнула пожежа – із вікон будівлі валять клуби диму (відео)

У центрі Москви спалахнула пожежа – із вікон будівлі валять клуби диму (відео)

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
Перегляди
774
Час на прочитання
1 хв
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У центрі Москви спалахнула пожежа – із вікон будівлі валять клуби диму (відео)

Фото: скриншот з відео

У Москві горить кафе.

У центрі Москви у понеділок, 17 квітня, зайнялося кафе "Плов центр". Пожежі надали підвищений рівень складності. 

Про це пишуть пропагандистські ЗМІ РФ.  

У будівлі на Бережківській набережній Москви сталася пожежа на площі 200 кв. м.

Повідомлення про пожежу надійшло до чергової частини об 11:03. В адміністрації заявили, що людей у приміщенні немає. 

На кадрах з місця події видно, як із вікон будівлі валять цупкі клуби диму. На місці працюють екстрені служби.

Нагадаємо, у Москві чоловік із пістолетом намагався прорватися до будівлі Міноборони РФ.

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Дата публікації
Перегляди
774
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