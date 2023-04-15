У Москві вирішили скасувати мітинги на 1 Травня: яка причина

У Москві цього року вирішили не проводити традиційні мітинги 1 травня. У сучасній Росії цього дня Свято Весни та Праці.

Про це розповів заступник голови Федерації незалежних профспілок РФ Олександр Шершуков, пишуть російські ЗМП.

Він заявив, що в російській столиці не буде заходів до 1 Травня, бо нібито зберігається "підвищений рівень терористичної небезпеки". Втім, все ж планується урочисте засідання, в якому братиме участь "профспілковий актив".

За словами Шершукова, "досить високий рівень терористичної небезпеки" є навіть у у регіонах, що розташовані далеко від місця проведення "військової спецоперації".

Скасування парадів на 9 Травня

В РФ почали скасовувати паради на 9 травня. Роблять це нібито "з міркувань безпеки". Зокрема, про те, що на День перемоги не буде парадів заявили вже у Курську, Бєлгороді та в анексованому Криму.

Британські розвідники пояснюють скасування парадів у прикордонних регіонах, але їхнє проведення далеко від кордону з Україною, комунікаційною проблемою для Кремля. Російський президент-диктатор Володимир Путін формулює "спеціальну військову операцію" у дусі радянського досвіду Другої світової війни.

Тим часом аналітичний центр Atlantic Council вважає, що причина - у втраті техніки на війні проти України. Це, окрім іншого, підкреслює "похмуру реальність", яка стоїть за "оптимістичними пропагандистськими зображеннями" війни проти України.

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