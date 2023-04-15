Навіщо РФ підняла за тривогою Тихоокеанський флот: аналітики пояснили

Російська Федерація розпочала навчання Тихоокеанського флоту, щоб продемонструвати свою військово-морську міць. Кремль намагається набути привабливості для Пекіну напередодні візиту до Москви міністра оборони Китаю Лі Шанфу.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

"Міністерство оборони РФ 14 квітня оголосило, що російські військові перевели Тихоокеанський флот Східного військового округу у вищу ступінь бойової готовності. А начальник російського генштабу Валерій Герасимов заявив, що частини Тихоокеанського флоту проведуть бойові навчання. Перевірка бойової готовності флоту, ймовірно, має на меті послати сигнал Китаю, що РФ підтримує китайські цілі безпеки в Тихому океані", – зазначають аналітики ISW.

Кремль також має намір використати перевірку боєготовності Тихоокеанського флоту, щоб спробувати стримати подальшу підтримку України з боку Японії напередодні зустрічі G7, яка відбудеться 19-21 травня.

"Міністр оборони Сергій Шойгу заявив, що російські війська оголосили метою перевірки бойової готовності відпрацювання методів запобігання розгортанню сил противника в південній частині Охотського моря. Завданням РФ назвала відбити висадку десанту на південні Курильські острови і Сахалін. Це два сигнали для Японії, яка претендує на частину архіпелагу, захопленого Радянським Союзом наприкінці Другої світової війни", – наголосили аналітики.

Східний військовий округ РФ нещодавно розмістив батарею ракетних комплексів берегової оборони "Бастіон" на острові Парамушир у північній частині окупованих Росією японських Курильських островів. За оцінкою аналітиків, це може бути попередженням Японії про подальшу підтримку України.

"Російський диктатор Володимир Путін, ймовірно, має намір використовувати військову присутність у північній частині Тихого океану для посилення побоювань щодо військової ескалації у відносинах з Японією, щоб запобігти подальшій підтримці України під час проведення зустрічі Великої сімки у Хіросімі", – зазначили в ISW.

Нагадаємо, міністр оборони Росії Сергій Шойгу на нараді з керівним складом Міноборони РФ заявив про початок раптової перевірки на Тихоокеанському флоті.

У рамках перевірки Тихоокеанський флот піднято за тривогою в повному складі і розпочато приведення у вищий ступінь боєготовності.

Зазначається, що основна мета перевірки - "нарощування здатності вирішувати завдання з відбиття агресії ймовірного противника". Планується, що флот випустить ракети для ураження корабельних ударних груп і наземних об'єктів умовного противника. Крім того, буде задіяна дальня авіація.

Флот РФ піднято по тривозі, Росія запасається ракетами, "злив" секретів вигідний Кремлю – Коваленко

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