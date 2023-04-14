15 квітня — яке церковне свято в православному календарі

Завтра, 15 квітня, в православному календарі день пам’яті преподобного Тита Чудотворця. Ще з юних років він вирішив присвятити себе служінню Господу.

Тит жив і працював у Студійському монастирі (поблизу Константинополя) в IX столітті. Вів чисте життя, багато постився, мав лагідну вдачу. За це Тита дуже любили в братії. Згодом його навіть рукоприклали на пресвітера.

В часи гоніння за християнами і іконоборства, він виступав за шанування ікон святих. Мужньо відстоював він свою віру. За це отримав від Бога дар здійснення різноманітних чудес. Помер в похилому віці мирною смертю.

Церковне свято 15 квітня — день пам'яті мучеників Амфіана і Едесія

Були вони дітьми багатих язичників, які жили в IV столітті. В юнацькому віці таємно покинули отчий дім, щоб піти до Кесарії і прийняти Таїнство Хрещення. Тоді імператором був Максиміан, який ненавидів християн і відкрив на них гоніння. Увійшов якось Амфіан до язичницького храму, але не став робити жертвоприношення ідолам. Піддали його страшним мукам, а потім втопили у морі.

Коли було страчено брата, Едесія відправили на роботу на рудники, де довго катували тортурами і тяжкою працею. Потім його теж кинули в море.

Прикмети 15 квітня

Народні прикмети 15 квітня / Фото: Pexels

Кричить перепел — буде хороший урожай хліба.

На річках ще тримається лід — навесні буде погана рибалка.

Галки збираються в зграї — погода скоро зіпсується.

На південь летить клин журавлів — до неврожайного року.

Що завтра не можна робити

Не дозволяється пересуватися льодом по річках, адже в цей період вже він починає сходити. А ще у слов'ян була прикмета, згідно з якою не можна було кормити воронів 15 квітня, інакше вони накличуть біду. Люди, які торгують чим-небудь, не варто брати вихідний, тому що можна втратити весь свій прибуток.

Що можна робити завтра

Ще однією назвою 15 квітня було "Безхлібища", адже у селян вже починали закінчуватися запаси пшениці і борошна. Однак, зерно, яке відкладене для висівання, намагалися не чіпати, як би голодно не було.

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