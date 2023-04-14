15 апреля – какой церковный праздник в православном календаре

Какой завтра праздник в церковном календаре и кому молятся верующие – читайте в материале ТСН.ua.
Завтра, 15 апреля, в православном календаре день памяти преподобного Тита Чудотворца. Еще с юных лет он решил посвятить себя служению Господу.
Тит жил и работал в Студийском монастыре (близ Константинополя) в IX веке. Вел чистую жизнь, много постился, имел кроткий нрав. За это Тита очень любили в братии. Впоследствии его даже рукоприложили на пресвитера.
Во времена гонения за христианами и иконоборчества он выступал за почитание икон святых. Мужественно отстаивал он свою веру. За это получил от Бога дар совершения всевозможных чудес. Умер в преклонном возрасте мирной смертью.
Церковный праздник 15 апреля – день памяти мучеников Амфиана и Эдессия
Они были детьми богатых язычников, живших в IV веке. В юношеском возрасте тайно покинули отчий дом, чтобы пойти в Кесарию и принять Таинство Крещения. Тогда императором был Максимиан, ненавидел христиан и открывший на них гонения. Вошел однажды Амфиан в языческий храм, но не стал делать жертвоприношения идолам. Подвергли его страшным мучениям, а затем утопили в море.
Когда был казнен брат, Эдессия отправили на работу на рудники, где долго пытали пытками и тяжелым трудом. Затем его тоже бросили в море.
Приметы 15 апреля
- Кричит перепел – будет хороший урожай хлеба.
- На реках еще держится лед – весной будет плохая рыбалка.
- Галочки собираются в стаи — погода скоро испортится.
- К югу летит клин журавлей — к неурожайному году.
Что завтра нельзя делать
Не разрешается передвигаться льдом по рекам, ведь в этот период он уже начинает сходить. А еще у славян была примета, согласно которой нельзя было кормить воронов 15 апреля, иначе они назовут беду. Люди, торгующие чем-либо, не стоит брать выходной, потому что можно потерять всю свою прибыль.
Что можно делать завтра
Еще одним названием 15 апреля было "Бесхлебище", ведь у крестьян уже начинали заканчиваться запасы пшеницы и муки. Однако зерно, отложенное для высева, пытались не трогать, как бы голодно ни было.
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