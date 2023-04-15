В Москве решили отменить митинги на 1 Мая: какая причина

В Москве в текущем году решили не проводить традиционные митинги 1 мая. В современной России в этот день Праздник Весны и Труда.

Об этом рассказал заместитель главы Федерации независимых профсоюзов РФ Александр Шершуков, пишут российские ОМП.

Он заявил, что в российской столице не будет мер до 1 Мая, потому что якобы сохраняется "повышенный уровень террористической опасности". Впрочем, все же планируется торжественное заседание, в котором примет участие "профсоюзный актив".

По словам Шершукова, "достаточно высокий уровень террористической опасности" есть даже в регионах, расположенных далеко от места проведения "военной спецоперации".

Отмена парадов на 9 Мая

В РФ начали отменять парады на 9 мая. Делают это якобы "из соображений безопасности". В частности, о том, что на День победы не будет парадов, заявили уже в Курске, Белгороде и в аннексированном Крыму.

Британские разведчики объясняют отмену парадов в приграничных регионах , но их проведение вдали от границы с Украиной, коммуникационной проблемой для Кремля. Российский президент-диктатор Владимир Путин формулирует "специальную военную операцию" в духе советского опыта Второй мировой войны.

Между тем, аналитический центр Atlantic Council считает, что причина — в потере техники на войне против Украины. Это, кроме прочего, подчеркивает "мрачную реальность", которая стоит за "оптимистическими пропагандистскими изображениями" войны против Украины.

Читайте также: