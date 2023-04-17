Загорнули у рушники: в Одеському районі у сумці знайшли немовля

Ввечері, 16 квітня, в одному з багатоквартирних будинків у селі Фонтанка знайшли новонароджену дитину. Немовля лежало у сумці, загорнуте у рушники.

Про це Суспільному повідомила начальниця Служби у справах дітей Одеської ОВА Наталія Утюпіна.

Поліція та медичні працівники склали акт про знайдення дитини, наразі вона перебуває у лікарні в Одесі.

"Візуально з дитиною все добре, сьогодні її перевіряють конкретніше на можливі хвороби", — уточнила Утюпіна. Матір дитини наразі не встановили, її розшукують.

Нагадаємо, на Тернопільщині горе-мати вбила власну дитину. Жінка втопила немовля в унітазі.

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