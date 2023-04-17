Завернули в полотенца: в Одесском районе в сумке нашли младенца

Вечером, 16 апреля, в одном из многоквартирных домов в селе Фонтанка обнаружили новорожденного ребенка. Младенец лежал в сумке, завернутый в полотенца.

Об этом сообщила начальница Службы по делам детей Одесской ОВА Наталья Утюпина.

Полиция и медицинские работники составили акт о нахождении ребенка, сейчас он находится в больнице в Одессе.

"Зрительно с ребенком все хорошо, сегодня его проверяют конкретнее на возможные болезни", — уточнила Утюпина. Мать ребенка пока не установили, ее разыскивают.

Напомним, в Тернопольской области горе-мать убила собственного ребенка. Женщина утопила младенца в унитазе.

Оставила детей в лагере бездомных: горе-мать нашлась, а затем снова исчезла

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