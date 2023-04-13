Японців попередили про небезпеку через запуск ракети КНДР

У ніч проти четверга, 13 квітня, КНДР запустила ракету, внаслідок чого спрацювала японська система оповіщення про надзвичайні ситуації. Мешканців закликали ховатися в укриття через ймовірне падіння балістичної ракети неподалік Хоккайдо.

Про це повідомляють Kyodo і Reuters із посиланням на берегову охорону Японії.

Згодом у країні заявили, що небезпека минула, адже ракета впала, попередньо, поблизу півночі Японії. За даними військових Південної Кореї, її запустили біля східного узбережжя Корейського півострова.

Нагадаємо, 11 квітня Росія випробувала міжконтинентальну балістичну ракету. Її навчальна бойова частина "вразила умовну ціль на полігоні в Казахстані". Подібну ракету Північна Корея запускала в середині березня. Вона пролетіла близько тисячі кілометрів і впала в Японське море.

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