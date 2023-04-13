Загарбники атакували Очаків із РСЗВ

На місці працюють поліцейські та рятувальники.

У середу ввечері, 12 квітня, росіяни знову обстріляли Очаків, що на Миколаївщині. На місці події працюють спецслужбовці.

Про це повідомив начальник поліції Миколаївської області Сергій Шайхет.

"Знову обстріли міста, з певною періодичністю, попередньо з РСЗВ. Пошкодження та потерпілих встановлюємо, поліція та ДСНС працюють на місці. Громадяни м. Очаків будьте в безпеці!", - написав він.

Нагадаємо, увечері 11 квітня окупанти також обстрілювали Очаків. У місцевій поліції повідомили про пошкодження будинків і транспорту.

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