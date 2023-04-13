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Загарбники атакували Очаків із РСЗВ

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
Дата публікації
Перегляди
264
Час на прочитання
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Загарбники атакували Очаків із РСЗВ

Фото: ТСН.ua

На місці працюють поліцейські та рятувальники.

У середу ввечері, 12 квітня, росіяни знову обстріляли Очаків, що на Миколаївщині. На місці події працюють спецслужбовці. 

Про це повідомив начальник поліції Миколаївської області Сергій Шайхет. 

"Знову обстріли міста, з певною періодичністю, попередньо з РСЗВ. Пошкодження та потерпілих встановлюємо, поліція та  ДСНС працюють на місці. Громадяни м. Очаків будьте в безпеці!", - написав він. 

Нагадаємо, увечері 11 квітня окупанти також обстрілювали Очаків. У місцевій поліції повідомили про пошкодження будинків і транспорту. 

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Дата публікації
Перегляди
264
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