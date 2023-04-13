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Захватчики атаковали Очаков из РСЗО

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
122
Время на прочтение
1 мин
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Захватчики атаковали Очаков из РСЗО

Фото: ТСН.ua

На месте работают полицейские и спасатели.

В среду вечером, 12 апреля, россияне снова обстреляли Очаков Николаевской области. На месте происшествия работают спецслужбы.

Об этом сообщил начальник полиции Николаевской области Сергей Шайхет.

"Снова обстрелы города, с определенной периодичностью, предварительно из РСЗО. Повреждения и пострадавших устанавливаем, полиция и ГСЧС работают на месте. Граждане г. Очаков, будьте в безопасности!", — написал он.

Напомним, вечером 11 апреля оккупанты также обстреливали Очаков. В местной полиции сообщили о повреждениях домов и транспорта.

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Дата публикации
Просмотры
122
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