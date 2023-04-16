Падіння військового вертольоту в Японії: знайшли 5 тіл загиблих

У неділю, 16 квітня, під час пошукової операції в Японії було знайдено 5 тіл загиблих внаслідок падіння військового вертольоту в Японії.

Про це повідомляє Kyodo з посиланням на Сухопутні сили самооборони.

Тіла загиблих виявили під час пошукової операції на дні океану. Наразі триває пошук ще 5 загиблих.

Тіла були знайдені на відстані в 6 кілометрів на північ від острова Ірабу, який з’єднаний мостом з островом Міяко.

Гелікоптер вдалось розшукати завдяки глибоководного пошуку, проведеного за допомогою методу насиченого занурення, який дозволяє водолазам працювати на великих глибинах впродовж тривалого часу.

Причина авіакатастрофи і досі невідома.

Зазначимо, що японський військовий вертоліт UH-60JA Black Hawk зник з радарів 6 квітня.

Нагадаємо, у суботу, 15 квітня, під час публічного виступу прем'єр-міністра Японії Фуміо Кісіди в місті Вакаяма пролунав гучний вибух. Очільника уряду евакуювали з місця інциденту.

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