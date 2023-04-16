У Брянську заявили про падіння безпілотника з вибухівкою

У російському Брянську упав безпілотник, нібито начинений вибухівкою.

Про це пише BAZA.

Відомо, що уламки невідомого літального апарату виявив місцевий житель – вони лежали у лісі, приблизно за п’ять кілометрів від будинку №100 на вулиці Абашева.

"Серед уламків лежала й бомба – імовірно, безпілотник ніс заряд із пластичної вибухової речовини", - йдеться у повідомленні.

Днями у Бєлгороді нібито також сталась "чергова атака безпілотниками", там заявили, що "дрон намагався атакувати аеропорт" у місті.

Нагадаємо, жителі Брянської області у паніці поскаржились на обстріли та байдужість влади (відео).

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