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У Брянську заявили про падіння безпілотника з вибухівкою

У Брянську заявили про падіння безпілотника з вибухівкою

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
Перегляди
22
Час на прочитання
1 хв
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У Брянську заявили про падіння безпілотника з вибухівкою

Фото: Фото з соціальних мереж

У Росії продовжують відбуватися дивні атаки безпілотниками.

У російському Брянську упав безпілотник, нібито начинений вибухівкою.  

Про це пише BAZA.

Відомо, що уламки невідомого літального апарату виявив місцевий житель – вони лежали у лісі, приблизно за п’ять кілометрів від будинку №100 на вулиці Абашева. 

"Серед уламків лежала й бомба – імовірно, безпілотник ніс заряд із пластичної вибухової речовини", - йдеться у повідомленні.

Днями у Бєлгороді нібито також сталась "чергова атака безпілотниками", там заявили, що "дрон намагався атакувати аеропорт" у місті.  

Нагадаємо, жителі Брянської області у паніці поскаржились на обстріли та байдужість влади (відео).

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Дата публікації
Перегляди
22
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