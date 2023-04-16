В Брянске заявили о падении беспилотника со взрывчаткой

В российском Брянске упал беспилотник, якобы начиненный взрывчаткой.

Об этом пишет BAZA.

Известно, что обломки неизвестного летательного аппарата обнаружил местный житель – они лежали в лесу, примерно в пяти километрах от дома №100 на улице Абашева.

"Среди обломков лежала и бомба – вероятно, беспилотник нес заряд из пластического взрывчатого вещества", — говорится в сообщении.

На днях в Белгороде якобы также произошла "очередная атака беспилотниками", там заявили, что "дрон пытался атаковать аэропорт" в городе.

Напомним, жители Брянской области в панике пожаловались на обстрелы и безразличие власти (видео).

Читайте также: