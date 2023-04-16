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В Брянске заявили о падении беспилотника со взрывчаткой

В Брянске заявили о падении беспилотника со взрывчаткой

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
500
Время на прочтение
1 мин
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В Брянске заявили о падении беспилотника со взрывчаткой

Фото: Фото из социальных сетей

В России продолжают совершаться странные атаки беспилотниками.

В российском Брянске упал беспилотник, якобы начиненный взрывчаткой.

Об этом пишет BAZA.

Известно, что обломки неизвестного летательного аппарата обнаружил местный житель – они лежали в лесу, примерно в пяти километрах от дома №100 на улице Абашева.

"Среди обломков лежала и бомба – вероятно, беспилотник нес заряд из пластического взрывчатого вещества", — говорится в сообщении.

На днях в Белгороде якобы также произошла "очередная атака беспилотниками", там заявили, что "дрон пытался атаковать аэропорт" в городе.

Напомним, жители Брянской области в панике пожаловались на обстрелы и безразличие власти (видео).

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Дата публикации
Просмотры
500
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