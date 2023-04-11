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В России заявили об "атаке беспилотника с бомбой" на аэропорт в Белгороде

В России заявили об "атаке беспилотника с бомбой" на аэропорт в Белгороде

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
1057
Время на прочтение
1 мин
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В России заявили об "атаке беспилотника с бомбой" на аэропорт в Белгороде

В Белгороде снова тревожная обстановка.

В российском Белгороде якобы произошла "очередная атака беспилотниками". Россияне заявили, что "дрон пытался атаковать аэропорт" в городе.

Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Пропагандисты утверждают, что беспилотник якобы был самолетного типа с неизвестным взрывным устройством, аппарат не долетел до аэропорта имени "Шухова" в Белгороде, а упал возле забора и взорвался.

"Жертв и пострадавших нет, аэропорт сейчас не работает. Взрыв повредил забор и кабель сигнализации аэропорта", — говорится в сообщении.

Напомним, в Курске отменили парад 9 мая "по соображениям безопасности".

Полковник ВСУ в запасе Роман Свитан рассказал, что ВСУ во время предстоящего контрнаступления могут наносить удары по военным объектам на территории России. Это будет касаться пяти областей РФ – Брянской, Курской, Белгородской, Воронежской и Ростовской.

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Дата публикации
Просмотры
1057
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