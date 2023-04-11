SOCAR объявляет сбор средств на жилье для детей-сирот

Компания SOCAR, благотворительный фонд "Твоя опора" и Екатерина Осадчая в сотрудничестве с советницей-уполномоченной президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации Дарией Герасимчук объявляют сбор средств на дом для семьи, воспитывающей детей-сирот.

Жилье этой семьи было разрушено, и они нуждаются в помощи. В рамках проекта "Дом для детей" SOCAR будет собирать средства с продажи напитков в специальных стаканчиках и брендированного мерча. Также присоединиться к проекту можно, сделав благотворительный взнос в приложении SOCAR или на платформе Твоя опора.

"Все вместе мы можем помочь тем, кто потерял свой дом, ведь каждый ребенок нуждается в уютном доме. И я рада, что наше партнерство с SOCAR и "Твоя опора" посвящено именно детям. Представьте – вы просто покупаете ароматный кофе в благотворительной чашке, а на самом деле – вносите вклад в будущее Украины", – говорит Екатерина Осадчая.

"Мы очень хотим, чтобы украинские дети строили планы, мечтали, заводили новых друзей и чувствовали себя в безопасности. Подарить такую заботу семьям можно благодаря проекту "Дом для детей", – рассказывает Валерия Татарчук, основательница БФ "Твоя опора". – В прошлом году, менее чем за месяц, было собрано 3,7 млн гривен на новый дом для детского дома семейного типа. И это невероятные результаты! Я благодарю украинцев за то, что не устают донатить и поддерживать своих. И верю, что совместный сбор с SOCAR и Екатериной Осадчей подарит немного счастья семьям с детьми-сиротами. Они вынуждены были стать беженцами на собственной земле. Это нужно исправлять, и мы в силах это сделать".

"Около 300 детских домов семейного типа потеряли свое жилье. Мы не можем оставаться в стороне, ведь помощь нуждающимся – одно из ключевых направлений в деятельности нашей компании. Мы благодарны нашим партнерам за сотрудничество, результат которого позволит помочь семье, которая воспитывает детей-сирот", – отмечает Елена Осипчук, PR-директор SOCAR Energy Ukraine.