SOCAR оголошує збір коштів на житло для дітей-сиріт

Компанія SOCAR, благодійний фонд «Твоя опора» та Катерина Осадча у співпраці з радницею-уповноваженою Президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дарією Герасимчук оголошують збір коштів на будинок для сім’ї, яка виховує дітей-сиріт.

Житло цієї родини було зруйноване і вони потребують допомоги. В рамках проєкту «Дім для дітей» SOCAR збиратиме кошти з продажу напоїв у спеціальних горнятках та брендованого мерчу. Також приєднатися до проєкту можна зробивши благодійний внесок у додатку SOCAR чи на платформі Твоя опора.

«Всі разом ми можемо допомогти тим, хто втратив свій дім, адже кожна дитина потребує затишного помешкання. І я рада, що наше партнерство з SOCAR і «Твоя опора» присвячено саме дітям. Уявіть – ви просто купляєте запашну каву у благодійному горнятку, а насправді – робите внесок у майбутнє України», - каже Катерина Осадча.

«Ми дуже хочемо, щоб українські діти будували плани, мріяли, заводили нових друзів і відчували себе у безпеці. Подарувати таку турботу родинам можна завдяки проєкту «Дім для дітей», – розповідає Валерія Татарчук, засновниця БФ "Твоя опора". – Минулого року, менше як за місяць, було зібрано 3,7 млн гривень на новий дім для дитячого будинку сімейного типу. І це неймовірні результати! Я дякую українцям за те, що не втомлюються донатити та підтримувати своїх. І вірю, що спільний збір з SOCAR та Катериною Осадчою подарує трохи щастя родинам з дітками-сиротами. Вони вимушені були стати біженцями на власній землі. Це треба виправляти і ми в силах це зробити».

«Близько 300 дитячих будинків сімейного типу втратили своє житло. Ми не можемо лишатися осторонь, адже допомога тим, хто її потребує – один з ключових напрямків у діяльності нашої компанії. Ми вдячні нашим партнерам за співпрацю, результат якої надасть можливість допомогти сім’ї, яка виховує дітей-сиріт», - зазначає Олена Осипчук, PR-директор SOCAR Energy Ukraine.