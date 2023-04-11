Польща продає газову компанію російських олігархів Міхельсона та Тимченка

Тимчасовий керівник компанії Novatek Green Energy, дочки російської групи "Новатек", Кароль Шиманьський оголосив про продаж активів компанії у Польщі.

Про це повідомляє "Інтерфакс".

Польський уряд 26 квітня 2022 року запровадив санкції проти компанії, що передбачають заморожування активів, а потім запровадив зовнішнє управління, – оголосив про продаж активів компанії.

Основним напрямком діяльності компанії є продаж та дистрибуція скрапленого вуглеводневого газу (СВГ) та скрапленого природного газу (СПГ) у Польщі та інших країнах Європи. СПГ також розподіляється через власні газові мережі компанії у Польщі.

2021 року компанія отримала виручку від продажів у розмірі 382 млн євро, а кількість працівників становила 137 осіб.

Потенційні інвестори мають подати заявки до 14 квітня. Процес розпорядження активами компанії буде здійснюватися під наглядом та у співпраці з тимчасовим керівником. Умовою є збереження робочих місць та діяльності з надання комунальних послуг.

Нагадаємо, за даними видання WP, Володимир Путін 2005 року придбав в Ізраїлі квартиру своїй колишній вчительці. Зробив він це через офшор кремлівського олігарха Романа Абрамовича.

Уряд Антигуа і Барбуди в Карибському морі заявив, що більше не утримуватиме у своїй гавані супер'яхту, яка, ймовірно належить російському мільярдерові Андрію Гур'єву – олігарху, близькому до Путіна. Оголошене “покинутим” судно планують виставити на продаж, якщо до 31 березня ніхто не оголосить про свої права на нього.

А Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Мін’юсту щодо передавання в дохід України акцій ТЦ "Ocean Plaza", які належали російському олігархові Аркадію Ротенбергу. Вартість вилучених активів становить 300 млн доларів.

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