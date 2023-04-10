Міша Романова зустрічається з сином відомого кінопродюсера – ЗМІ

Не секрет, що українська співачка Міша Романова вже давно не самотня.

Виконавиця неодноразово розповідала про свого коханого та навіть показувала з ним фото, щоправда, його обличчя артистка ретельно приховувала. Міша обіцяла одразу після перемоги зізнатися, з ким перебуває у стосунках. Однак прихильники артистки запідозрили, що в Романової роман з сином відомого кінопродюсера Олександра Роднянського – Алексом. Цю інформацію підтвердили джерела виданню ТаблоID.

Олександр Роднянський

Зазначимо, раніше Роднянський-молодший був у шлюбі з російською акторкою Яніною Студіліною. Однак з початком повномасштабної війни в Україні пара розлучилася. Проблеми у їхніх стосунках були до російського вторгнення, однак це поставило остаточну крапку. Студіліна назвала війну "останніми подіями" та залишилася жити в РФ. У експодружжя є спільна 6-річна донька.

Олександр Роднянський та Яніна Студіліна / Фото: kino-teatr.ru

Тим часом Міша Романова самостійно виховує сина Мартіна. Вперше про загадкового бойфренда артистка розповіла у жовтні минулого року. Вони познайомилися у Мережі, утім не поспішають розсекречувати роман.

Міша Романова з бойфрендом / Фото: instagram.com/misharomanova

Щоправда, Міша час від часу показує романтичні знімки із загадковим бойфрендом. На одному з таких користувачі запідозрили, що у Романової роман з Роднянським, адже у коханого артистки та Алекса на фото однакові худі.

Користувачі переконані, що бойфренд Романової - Роднянський

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