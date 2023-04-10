Алекс Топольський вперше показав обличчя нової дівчини-красуні

З обраницею бізнесмен перебуває у стосунках понад два місяці.

Бізнесмен та головний герой "Холостяка-12" Алекс Топольський після тривалої інтриги нарешті показав обличчя коханої.

В Instagram-stories шоумен нарешті припинив приховувати дівчину та опублікував два відео з нею, де можна чітко розгледіти її обличчя. На першому ролику кохана Алекса зображена у мінісукні у повен зріст.

"Яка краса", - підписав відео закоханий Топольський.

Дівчина Алекса Топольського / Фото: instagram.com/alex_topolsky

На іншому ж ролику обраниця знаменитості красувалася перед камерою, показувавши своє обличчя.

"Обіцяйте тільки не вкрасти її", - додав Топольський.

Дівчина Алекса Топольського / Фото: instagram.com/alex_topolsky

Нагадаємо, раніше Катерина Лозовицька, яку Алекс Топольський обрав на проєкті "Холостяк", приголомшила правдою про нього. Вона звинуватила бізнесмена в брехні та пригадала, як той телефонував їй на підпитку та вмовляв дати йому другий шанс.

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