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Алекс Топольский впервые показал лицо новой девушки-красавицы

Автор
Валерия СулимаВалерия Сулима
Дата публикации
Просмотры
340
Время на прочтение
1 мин
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Алекс Топольский впервые показал лицо новой девушки-красавицы

Алекс Топольский / Фото: Telegram Алекса Топольского

С избранницей бизнесмен находится в отношениях более двух месяцев.

Бизнесмен и главный герой "Холостяка-12" Алекс Топольский после продолжительной интриги наконец-то показал лицо возлюбленной.

В Instagram-stories шоумен наконец-то перестал скрывать девушку и опубликовал два видео с ней, где можно четко разглядеть ее лицо. На первом ролике возлюбленная Алекса изображена в мини-платье в полный рост.

"Какая красота", — подписал видео влюбленный Топольский.

Девушка Алекса Топольского / © instagram.com/alex_topolsky
Девушка Алекса Топольского / Фото: instagram.com/alex_topolsky

На другом же ролике избранница знаменитости красовалась перед камерой, показывая свое лицо.

"Обещайте только не украсть ее", — добавил Топольский.

Девушка Алекса Топольского / © instagram.com/alex_topolsky
Девушка Алекса Топольского / Фото: instagram.com/alex_topolsky

Напомним, ранее Екатерина Лозовицкая, которую Алекс Топольский выбрал на проекте "Холостяк", ошеломила правдой о нем. Она обвинила бизнесмена во лжи и вспомнила, как тот звонил ей под мухой и уговаривал дать ему второй шанс.

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Дата публикации
Просмотры
340
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