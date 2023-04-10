Миша Романова встречается с сыном известного кинопродюсера – СМИ

Не секрет, что украинская певица Миша Романова уже давно не одинока.

Исполнительница неоднократно рассказывала о своем возлюбленном и даже показывала с ним фото, правда, его лицо артистка тщательно скрывала. Миша обещала сразу после победы признаться, с кем находится в отношениях. Однако поклонники артистки заподозрили, что у Романовой роман с сыном известного кинопродюсера Александра Роднянского – Алексом. Эту информацию подтвердили источники изданию ТаблоID.

Александр Роднянский

Отметим, ранее Роднянский-младший был в браке с российской актрисой Яниной Студилиной. Однако с началом полномасштабной войны в Украине пара развелась. Проблемы в их отношениях были до российского вторжения, однако это поставило окончательную точку. Студилина назвала войну "последними событиями" и осталась жить в РФ. У экс-супругов есть совместная 6-летняя дочь.

Александр Роднянский и Янина Студилина / Фото: kino-teatr.ru

Между тем, Миша Романова самостоятельно воспитывает сына Мартина. Впервые о загадочном бойфренде артистка рассказала в октябре прошлого года. Они познакомились в Сети, но не спешат рассекречивать роман.

Миша Романова с бойфрендом / Фото: instagram.com/misharomanova

Правда, Миша иногда показывает романтические снимки с загадочным бойфрендом. На одном из таких пользователи заподозрили, что у Романовой роман с Роднянским, у возлюбленного артистки и Алекса на фото одинаковые худые.

Пользователи убеждены, что бойфренд Романовой – Роднянский

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