Миша Романова восхитила романтическим фото в объятиях бойфренда

Экс-солистка группы "ВИА Гра" Миша Романова стала чаще делиться фотографиями со своим новым бойфрендом.

На этот раз певица увлекла фанов романтическим фото со своим любимым. На черно-белом снимке Романова позировала в объятиях своего избранника и улыбалась с закрытыми глазами. Лицо своего избранника Миша не показала.

Миша Романова с бойфрендом / Фото: instagram.com/misharomanova

Нежной фотографией с бойфрендом певица сообщила своим поклонникам о премьере новой украиноязычной песни, которая вскоре выйдет.

"Любой, привет! Как твои дни? У тебя там ветер? Или ливни обильные?", — написала строки из песни Романова.

Напомним, что о новых отношениях исполнительницы стало известно в октябре прошлого года. Сначала Миша скрывала лицо своего избранника, но на днях все же показала красавца-бойфренда. Однако имя своего любимого и их романа Романова скрывает.

Ранее в эксклюзивном комментарии для сайта ТСН.ua Миша рассказала, на каком языке общается с 4-летним сыном.

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