Миша Романова ответила, на каком языке общается с 4-летним сыном

Экссолистка "ВИА Гра" Миша Романова рассказала, как дома общается со своим четырехлетним сыном Мартином.

В эксклюзивном комментарии сайту ТСН.ua певица призналась, что сейчас сама постепенно совершенствует свое владение украинским языком.

"Сейчас я пытаюсь переходить на украинский, хотя, признаюсь, это немного сложно. Я учусь самостоятельно. В своем кругу, с друзьями мы также пытаемся общаться на украинском. Когда приезжаю в Киев также обязательно перехожу на украинский", — поделилась Миша.

Миша Романова с сыном / Фото: instagram.com/misharomanova

Своего сына Романова также приучает к украинской культуре и активно занимается с ним. Сейчас мальчик с бабушкой находится в Германии, поэтому певица привозит ему украинские книги и игры из Киева.

"Своего сына я также приучаю к тому, чтобы общаться на украинском. Каждый раз, когда я возвращаюсь к нему из Украины, я везу ему книги, игры. Если я даю ему смотреть какие-то мультики, хоть это бывает и редко, но также все на украинском языком" — рассказала Романова.

Миша Романова с сыном / Фото: instagram.com/misharomanova

Как известно, Миша Романова самостоятельно воспитывает своего четырехлетнего сына. Имени отца мальчика исполнительница не называет, но крестным папой Мартина стал певец Макс Барских.

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