У Наталки Денисенко заболел 5-летний сын: "Будем ехать к врачу"

Украинская актриса Наталка Денисенко поделилась, что ее 5-летний сын заболел.

В Instagram-stories знаменитость рассказала, в Андрюши никаких симптомов нет, а только лишь поднимается температура. Артистка решила, что следует обратиться к врачу, чтобы тот провел осмотр и сказал, что происходит с ее сыном.

"А дома все мои дела – это игры с сынишкой. Все еще болеет… Завтра будем ехать к врачу на осмотр, потому что кроме температуры никаких симптомов нет", — поделилась Наталка.

Сын Наталии Денисенко / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Актриса добавила, что 5-летний сынишка держится, однако она очень волнуется за здоровье Андрюши.

"Хотя Андрюша достаточно хорошо держится, но я, как мама, все равно волнуюсь…", — добавила знаменитость.

Напомним, недавно Наталка Денисенко на день сменила профессию и стала официанткой. Актриса рассказала, зачем это нужно было и как она собирала средства на благотворительность.

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