У Наталки Денисенко заболел 5-летний сын: "Будем ехать к врачу"

Артистка рассказала, как чувствует себя Андрюша.
Украинская актриса Наталка Денисенко поделилась, что ее 5-летний сын заболел.
В Instagram-stories знаменитость рассказала, в Андрюши никаких симптомов нет, а только лишь поднимается температура. Артистка решила, что следует обратиться к врачу, чтобы тот провел осмотр и сказал, что происходит с ее сыном.
"А дома все мои дела – это игры с сынишкой. Все еще болеет… Завтра будем ехать к врачу на осмотр, потому что кроме температуры никаких симптомов нет", — поделилась Наталка.
Актриса добавила, что 5-летний сынишка держится, однако она очень волнуется за здоровье Андрюши.
"Хотя Андрюша достаточно хорошо держится, но я, как мама, все равно волнуюсь…", — добавила знаменитость.
Напомним, недавно Наталка Денисенко на день сменила профессию и стала официанткой. Актриса рассказала, зачем это нужно было и как она собирала средства на благотворительность.
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