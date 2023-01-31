Кулеба рассказал, сколько западных танков получит Украина

К танковой коалиции уже присоединились 12 государств мира.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что в первой волне помощи Украина получит 120-140 западных танков.

Об этом он сказал на своем брифинге.

Украинский министр подчеркнул, что к танковой коалиции присоединилось уже 12 государств, однако их пока рано называть, поскольку часть еще должна согласовать формальности в соответствии со своими законодательствами.

"Могу лишь отметить, что в первой волне вкладов Вооруженные силы Украины получат от 120 до 140 единиц современных танков западных моделей. Это Leopard 2, Challenger 2, M1 Abrams. И очень рассчитываем на Leclerc", — сказал он.

Передача западных танков Украине: что известно

Долгое время на Западе продолжались дискуссии по передаче Украине западных танков. Президент Польши Анджей Дуда, находясь с визитом во Львове, сообщил, что его страна готова предоставить ВСУ танки Leopard 2. После давления на Германию это государство согласилось на передачу ВСУ современной бронетехники и разрешило реэкспорт танков. О готовности к передаче этой техники заговорили и другие государства Европы.

Великобритания планирует передать Украине танки Challenger в конце марта 2023 года.

Также Джо Байден объявил, что Украина получит 31 танк Abrams.

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