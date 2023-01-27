Из-за разных моделей западных танков Украина может столкнуться с проблемами — WP

Из-за разных моделей танков, которые должны прибыть к ВСУ в ближайшее время, Украина будет иметь логистические проблемы с некоторыми из них.

Спустя почти год войны в Украине западные союзники наконец-то согласились прислать Киеву боевые танки. Однако из-за разных моделей танков Украина столкнется с разными сроками снабжения и логистическими препятствиями.

Об этом пишет The Washington Post.

Украина ожидает прибытия танков Challenger 2 из Великобритании, танков M1A2 Abrams из Соединенных Штатов и Leopard 2 от Германии и нескольких других стран мира.

Эксперт по танкам в оборонно-разведывательной компании Janes Сонни Баттерворт считает, что смесь из разных систем усложняет ситуацию с танками "с точки зрения материально-технического обеспечения".

"Украинцы будут работать с несколькими разными типами вооружения, поэтому им придется позаботиться о том, чтобы обеспечить их нужными запчастями до необходимых единиц", — добавил Баттерворт.

По его словам, сегодня Украина использует старые советские танки Т-72 и может казаться, что для успешной борьбы с Россией достаточно просто получить западную технику. Но в долгосрочной перспективе использование нескольких типов танков может создать логистические проблемы.

Американские чиновники говорят, что, несмотря на успехи украинцев в обслуживании американской техники на поле боя, эксплуатация танков "Abrams" потребует значительной подготовки и обучения, которое, к тому же, необходимо организовать за пределами Украины.

С другими танками тоже не все будет просто. Так, например, британские Challenger 2 используют боеприпасы, отличающиеся от стандарта НАТО, а запасы танков Leopard 2 в разных странах несколько отличаются, даже если это одинаковая модель. В частности, система управления огнем или радиосистема испанского Leopard 2 A4 может отличаться от финского.

Напомним, в Белом доме рассказали, что поставки американских танков Abrams в Украину могут занять месяцы, прежде чем техника будет на поле боя. Впрочем, немецкие танки Leopard будут доставлены в кратчайшие сроки.

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