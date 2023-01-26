Украина получит модернизированные танки Abrams, но нескоро – пресс-секретарь Пентагона

Для поставки американских танков в Украину понадобятся месяцы.

В Министерстве обороны США сообщили, что Украина получит усовершенствованные танки M1A2 Abrams, но быстро доставить их не получится.

Об этом заявила на брифинге в четверг, 26 января, заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

По ее словам, именно этой модификации танков пока нет на американских военных складах.

"Потребуются месяцы, чтобы доставить M1A2 Abrams в Украину", — отметила она.

Кроме того, представитель Пентагона подчеркнула, что "много времени займет обучение украинцев", поскольку эта техника требует особого обслуживания.

Известно, что танки M1A2 Abrams отличаются тем, что обладают станцией управления оружием с улучшенной оптикой для прицеливания. Кроме того, эта модификация предусматривает независимый тепловизор, который позволяет командиру экипажа самостоятельно сканировать цели при любых погодных условиях.

Для защиты M1A2 Abrams предусмотрена специальная броня, содержащая обедненный уран. Правда, экспортный вариант танка ею не оборудован.

Напомним, министр обороны Германии Борис Писториус уточнил, что танки Leopard 2 будут доставлены в Украину до конца марта.

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