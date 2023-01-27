Через різні моделі західних танків Україна може зіткнутися з проблемами — WP

Через різні моделі танків, які мають прибути до ЗСУ найближчим часом, Україна матиме логістичні проблеми з деякими з них.

Через майже рік війни в Україні західні союзники нарешті погодилися надіслати Києву бойові танки. Однак через різні моделі танків Україна стикнеться з різними термінами постачання та логістичними перешкодами.

Про це пише The Washington Post.

Україна очікує на прибуття танків Challenger 2 з Великої Британії, танків M1A2 Abrams зі Сполучених Штатів та Leopard 2 від Німеччини і кількох інших країн світу.

Експерт з танків в оборонно-розвідувальній компанії Janes Сонні Баттерворт вважає, що мішанина з різних систем ускладнює ситуацію з танками "з точки зору матеріально-технічного забезпечення".

"Українці працюватимуть з декількома різними типами озброєння, тому їм доведеться подбати про те, щоб забезпечити їх потрібними запчастинами до необхідних одиниць", — додав Баттерворт.

За його словами, сьогодні Україна використовує старі радянські танки Т-72, і може здаватися, що для успішної боротьби з Росією достатньо просто отримати західну техніку. Але в довгостроковій перспективі використання декількох типів танків може створити логістичні проблеми.

Американські чиновники кажуть, що попри успіхи українців в обслуговуванні американської техніки на полі бою, експлуатація танків "Abrams" вимагатиме значної підготовки і навчання, яке, до того ж, необхідно організувати за межами України.

З іншими танками теж не все буде легко. Так, наприклад, британські Challenger 2 використовують боєприпаси, що відрізняються від стандарту НАТО, а запаси танків Leopard 2 в різних країнах дещо відрізняються, навіть якщо це однакова модель. Зокрема, система управління вогнем або радіосистема іспанського Leopard 2 A4, може відрізнятися від фінського.

Нагадаємо, у Білому домі розповіли, що постачання американських танків Abrams до України може зайняти місяці, перш ніж техніка буде на полі бою. Втім, німецькі танки Leopard будуть доставлені за короткий термін.

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