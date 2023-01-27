Канада надасть Україні чотири танки Leopard 2

Міністр оборони Канади Аніта Ананд заявила, що держава передасть Україні чотири танки Leopard 2 зі своїх складів.
Про це пише Укрінформ.
Канада також надасть запасні деталі до танків та забезпечить навчання українських військових основам використання Leopard 2.
«У погодженні із нашими союзниками й партнерами ми надамо танки Leopard 2, деталі до них та навчання, реагуючи на терміновий запит України. Канада твердо підтримує Україну у її боротьбі за свободу та демократію», - зауважила канадський урядовець.
Українські танкісти проходитимуть навчання на території третьої країни, куди будуть відряджені канадські інструктори.
Передача танків Leopard 2 разом із допомогою від союзників та партнерів суттєво допоможе Збройним силам України у їхньому героїчному захисті незалежності держави, її суверенітету й територіальної цілісності», - наголосили у Міноборони.
Канада загалом має на озброєнні понад 80 таких танків.
2022 року Канада надала Україні прямої фінансової, військової, гуманітарної та іншої допомоги на майже 4 млрд дол. США.
Передача Україні танків
Німеччина ухвалила рішення про те, що передасть Україні 14 танків Leopard 2 власного виробництва зі складу Бундесверу. Окрім цього, Берлін дозволив іншим країнам відправляти ці танки до України.
Додамо, що міністр оборони ФРН Борис Пісторіус повідомив, що танки Leopard 2 з Німеччини можуть бути доправлені до України приблизно за три місяці.
Що наразі відомо про постачання танків Україні - читайте в матеріалі ТСН.ua.
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