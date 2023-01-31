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Кулеба розповів, скільки західних танків отримає Україна

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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Кулеба розповів, скільки західних танків отримає Україна

Фото: Getty Images

До танкової коаліції уже приєдналось 12 держав світу.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що у першій хвилі допомоги Україна отримає 120-140 західних танків

Про це він сказав під час свого брифінгу. 

Український міністр наголосив, що до танкової коаліції приєдналось уже 12 держав, проте їх поки зарано називати, оскільки частина ще повинна узгодити формальності відповідно до своїх законодавств. 

"Можу лише відзначити, що у першій хвилі внесків Збройні сили України отримають від 120 до 140 одиниць сучасних танків західних моделей. Це Leopard 2, Challenger 2, M1 Abrams. І дуже розраховуємо на Leclerc", - сказав він.

Передавання західних танків Україні: що відомо 

Тривалий час на Заході тривали дискусії щодо передавання Україні західних танків. Президент Польщі Анджей Дуда, перебуваючи із візитом у Львові, повідомив, що його країна готова надати ЗСУ танки Leopard 2. Після тиску на Німеччину ця держава погодилась на передавання ЗСУ сучасної бронетехніки та дозволила реекспорт танків. Про готовність до передавання цієї техніки заговорили й інші держави Європи. 

Велика Британія планує передати Україні танки Challenger наприкінці березня 2023 року. 

Також Джо Байден оголосив, що Україна отримає 31 танк Abrams. 

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Дата публікації
Перегляди
1170
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