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Налагодив дипвідносини: Лукашенко подарував президенту Зімбабве білоруський трактор із бантом (фото)

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публікації
Перегляди
2733
Час на прочитання
2 хв
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ФОТО: БЕЛТА / ©
ФОТО: БЕЛТА / ©
ФОТО: БЕЛТА / ©
ФОТО:БЕЛТА / ©

На трактор прикріпили бант із кольорами, притаманними для білоруського прапора. 

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, який перебуває з візитом у Зімбабве, подарував своєму колезі Еммерсону Мнангагве білоруський трактор. 

Фото із вручення подарунка публікують провладні білоруські ЗМІ.

На оприлюднених кадрах видно, як щасливий білоруський диктатор офіційно вручає президенту африканської країни ключі від  вітчизняного трактора. Судячи із фото, Мнангагве дуже сподабався такий подарунук від Лукашенка. Цікаво, що на транспортний засіб прикріпили бант із кольорами, притаманними для білоруського прапора. 

Президент Зімбабве також не залишив "дорогого" гостя без подарунка. Мнангагве вручив Лукашенку статую лева. 

ФОТО:БЕЛТА / ©
ФОТО:БЕЛТА

Раніше повідомлялося, що Лукашенко поїхав до Зімбабве, щоб посилити економічну співпрацю між двома державами. Білорусь туди планує постачати сільськогосподарську техніку. 

Пропагандистські видання писали, що на переговорах з президентом Зімбабве Еммерсоном Мнангагвою були обговорені перспективи розвитку співпраці з Мозамбіком. 

Нагадаємо, 30 січня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко прибув із офіційним візитом до Зімбабве. В аеропорту Лукашенку подарували "вінок" із живих квітів. Також в честь прибуття диктатора в аеропорту йому показали запальні місцеві танці. 

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Дата публікації
Перегляди
2733
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