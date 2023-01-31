В ООН говорять, що місія до Оленівки все ще можлива

В ООН вважають, що місія з розслідування теракту в Оленівці на Донеччині ще можлива.

В ООН вважають, що місія з розслідування теракту у тимчасово окупованій Оленівці, де загинули українські військові, ще можлива.

Про це заявила постійна координаторка системи ООН в Україні Деніз Браун у коментарі журналістам, пише "Укрінформ".

"Ми ніколи не отримували дозволу від Російської Федерації, щоб зайти туди. Чи означає це, що все втрачено? Ні. Згадайте Запорізьку атомну електростанцію. Ми маємо там спеціалістів з МАГАТЕ. Тож, це можливо", - заявила вона.

Теракт в Оленівці

У ніч проти 29 липня 2022 року на території колишньої виправної колонії у селищі Оленівка на тимчасово окупованій території Донецької області пролунав вибух. Там загарбники утримували в полоні українських військових, зокрема і оборонців Маріуполя та цивільних.

Внаслідок вибуху загинули близько 50 людей, ще 130 зазнали поранень. Всю провину Росія намагалася перекласти на ЗСУ. Однак висновки міжнародних експертів свідчать про те, що причиною цього вбивства або способом цього вбивства була термобарична зброя, яку застосувала РФ.

За даними СБУ, для вибуху в одному з бараків виправної колонії в Оленівці на території тимчасово захопленої Донеччини росіяни застосували термобаричні реактивні гранати "Джміль".

На початку січня 2023 року Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш розпустив місію зі встановлення фактів щодо вибуху в Оленівській колонії.

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