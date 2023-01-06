ООН розпустила місію, яка розслідувала вибух в Оленівці

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш розпустив місію зі встановлення фактів щодо вибуху в Оленівській колонії 29 липня 2022 року, внаслідок якого загинули десятки українських військових.

Про це заявив речник Генсека Стефан Дюжаррік, - пише Укрінформ.

Своє рішення Гутерреш пояснив відсутністю можливостей, необхідних для розгортання місії на місці.

Створення місії було оголошено 3 серпня на запит урядів України та Російської Федерації.

Генеральний секретар подякував генералові Карлосу душ Сантушу Крузу, який був призначений керівником місії, та іншим її представникам за їхню готовність виконати це завдання.

Генеральний секретар ООН в чергове закликав до повного дотримання міжнародного гуманітарного права й норм у галузі прав людини, зокрема щодо захисту цивільних осіб і поводження з військовополоненими.

Російський теракт в Оленівці

Нагадаємо, що не лише ООН не змогла розслідувати вбивство українських військовополонених в Оленівці: Червоний Хрест не прибув на лінію розмежування для зустрічі з українською делегацією. Звісно, для МКЧХ це було складніше, ніж просто вчергове опублікувати "заклики до обох сторін" на сторінках свого сайту.

Президент України Володимир Зеленський закликав світ визнати РФ державою-терористкою і переконаний, що відплата за Оленівку таки буде.

Додамо, що джерело у Міноборони повідомило, що військових перед вибухом в Оленівській колонії звозили кілька днів.

Все, що відомо про обстріл колонії в Оленівці читайте в матеріалі ТСН.ua.

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