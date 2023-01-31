У Наталки Денисенко захворів 5-річний син: "Будемо їхати до лікаря"

Українська акторка Наталка Денисенко поділилася, що її 5-річний син захворів.

В Instagram-stories знаменитість розповіла, в Андрійка жодних симптомів немає, а лише піднімається температура. Артистка вирішила, що варто звернутися до лікаря, аби той провів огляд та сказав, що відбувається з її сином.

"А вдома всі мої справи – це ігри з синочком. Все ще хворіє… Завтра будемо їхати до лікаря на огляд, бо окрім температури жодних симптомів немає", - поділилася Наталка.

Син Наталки Денисенко / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Акторка додала, що 5-річний синочок тримається, однак вона дуже хвилюється за здоров'я Андрійка.

"Хоч Андрійко досить гарно тримається, та я як мама все одно хвилююся…", - додала знаменитість.

Нагадаємо, нещодавно Наталка Денисенко на день змінила професію та стала офіціанткою. Акторка розповіла, навіщо це потрібно було та як таким чином вона збирала кошти на благодійність.

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