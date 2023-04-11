Польша продает газовую компанию российских олигархов Михельсона и Тимченко

Временный руководитель компании Novatek Green Energy, дочери российской группы "Новатек", Кароль Шиманьский объявил о продаже активов компании в Польше.

Об этом сообщает "Интерфакс".

Польское правительство 26 апреля 2022 года ввело санкции против компании, предусматривающие замораживание активов, а затем ввело внешнее управление, – объявило о продаже активов компании.

Основным направлением деятельности компании является продажа и дистрибуция сжиженного углеводородного газа (СУГ) и сжиженного природного газа (СПГ) в Польше и других странах Европы. СПГ также распределяется через собственные газовые сети компании в Польше.

В 2021 году компания получила выручку от продаж в размере 382 млн евро, а количество работников составило 137 человек.

Потенциальные инвесторы должны подать заявки до 14 апреля. Процесс распоряжения активами компании будет осуществляться под надзором и сотрудничать с временным руководителем. Условием есть сохранение рабочих мест и деятельности по предоставлению коммунальных услуг.

Напомним, по данным издания WP, Владимир Путин в 2005 году приобрел в Израиле квартиру своей бывшей учительнице. Сделал он это из-за оффшора кремлевского олигарха Романа Абрамовича.

Правительство Антигуа и Барбуды в Карибском море заявило, что больше не будет содержать в своей гавани суперяхту, которая, вероятно, принадлежит российскому миллиардеру Андрею Гурьеву – олигарху, близкому к Путину. Объявленное "брошенным" судно планируют выставить на продажу, если до 31 марта никто не объявит о своих правах на него.

А Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Минюста о передаче в доход Украины акций ТЦ "Ocean Plaza", принадлежавших российскому олигарху Аркадию Ротенбергу. Стоимость изъятых активов составляет 300 млн долларов.

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