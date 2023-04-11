У Києві повідомили про замінування школи: що відомо

Всіх дітей вивели на вулицю.
У Києві повідомили про замінування спеціалізованої школи № 76 імені Олеся Гончара, що на вулиці Жмеринській.
У поліції Києва сайту ТСН.ua підтвердили інформацію про "мінування" навчального закладу.
"Перевірка триває, оглядаємо приміщення та прилеглу територію", - повідомили у поліції Києва.
Наразі всіх дітей вивели з приміщення на вулицю.
Це вже друге "мінування" навчальних закладів столиці за два дні. 10 квітня вибухівку шукали у школах №180 та №284.
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