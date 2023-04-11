В Киеве сообщили о заминировании школы: что известно

Всех детей вывели на улицу.

В Киеве сообщили о заминировании специализированной школы № 76 имени Олеся Гончара на улице Жмеринской.

В полиции Киева сайту ТСН.ua подтвердили информацию о "минировании" учебного заведения.

"Проверка продолжается, осматриваем помещение и близлежащую территорию", — сообщили в полиции Киева.

Всех детей вывели из помещения на улицу.

Это уже второе "минирование" учебных заведений столицы через два дня. 10 апреля взрывчатку искали в школах №180 и №284.

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